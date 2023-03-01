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1 час назад

Самолеты едва не столкнулись на взлетно-посадочной полосе из-за ошибки пилота

Lenta.ru

В международном аэропорту Бостона два самолета едва не столкнулись на пересекающихся взлетно-посадочных полосах из-за ошибки одного из пилотов. Об этом сообщает Daily Mail.

Самолеты едва не столкнулись из-за ошибки пилота
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Уточняется, что командир воздушного судна JetBlue смог вовремя уклониться от столкновения, получив соответствующие инструкции от авиадиспетчера. В этот момент лайнер заходил на посадку, на его борту находились пассажиры. Другой лайнер, Learjet 60, готовился к взлету, однако его пилот нарушил указание диспетчера и решил подняться в воздух раньше времени.

По данным Flightradar24, расстояние между самолетами составляло 160 метров. Один из пассажиров, заметивший происходящее, написал позднее в соцсетях о своих впечатлениях. Мужчина подчеркнул, что был «в ужасе».

«Не думаю, что люди поняли, что случилось, но мне точно было понятно, что могло произойти», — заключил он.

Отмечается, что федеральное управление гражданской авиации намерено провести более детальное расследование случившегося.

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