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1 час назад

Пассажиру-вегану в бизнес-классе подали один банан

Мария Иглина

Пассажир Japan Airlines Крис Чари летел из Джакарты (Индонезия) в Токио (Япония). Полет длился семь часов, поэтому пассажирам было предложено два вида питания: легкие закуски после взлета, а затем обед.

Пассажиру-вегану в бизнес-классе подали один банан
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В качестве первого питания пассажиру-вегану подали всего один банан и пару палочек для еды. Питание других пассажиров состояло из обжаренного тунца с салатом из баклажанов по-мароккански, сыра с апельсиновой сальсой и багета.

Женщина прорвалась в кабину пилотов из-за напитка

По словам Чари, ему было обидно, что всем, в отличие от него, предложили более сытное и ароматное меню.

На второе Чари подали тарелку "едва приправленных спагетти".

Стоит отметить, что на сайте авиакомпании в разделе меню описано, что веганское питание состоит из салата, багета, сорбета, риса и прочего. После публикации отзыва в Twitter Japan Airlines принесла извинения.

Ранее туристка пожаловалась на клопов в пятизвездочном отеле Турции.

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