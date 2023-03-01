8 Марта на Мальдивах: туристы обнаружили недорогие билеты

Сколько стоят перелеты по популярным направлениям из Москвы?

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В тематических чатах туристы обсуждают дешевые билеты из Москвы на Мальдивы. Еще вчера вечером можно было забронировать перелет в обе стороны на чартерах AZUR air 4 и 15 марта за 38 тыс. руб. с багажом. Правда, такие цены быстро исчезли. На момент написания новости на эти же даты самые дешевые кресла стоят 45 тыс. руб.

В любом случае туристы рады такой стоимости перелета на острова:

«Святые угодники! Хоть бросай работу. Надеюсь, у кого-то есть возможность воспользоваться таким счастливым случаем!»

Что касается других популярных направлений, то на 8 марта можно сравнительно недорого слетать в Стамбул. Места на рейсах «Победы» туда-обратно на 3 и 10 марта стоят 22 тыс. руб. с багажом. Правда, по словам некоторых агентов, в начале весны в городе еще прохладно. Перелет из столицы в Анталью немного дороже – от 25 700 руб. на Boeing 737 800 авиакомпании S7 на эти же даты.

А вот улететь на Пхукет и вернуться прямым рейсом бюджетно не выйдет. Например, кресла на борту «Аэрофлота» с датами вылета 3 и 14 марта стоят 114 тыс. руб. Если искать вариант с пересадкой, то билеты на свои рейсы со стыковкой в Шанхае предлагает China Eastern Airlines за 47,6 тыс. с багажом на те же числа, что и выше. Между двумя рейсами пройдет от 5 до 7 часов. Как раз вчера TourDom.ru писал, что туристы из России тестируют новый маршрут на пути в Таиланд.