8 Марта на Мальдивах: туристы обнаружили недорогие билеты

Сколько стоят перелеты по популярным направлениям из Москвы?
В тематических чатах туристы обсуждают дешевые билеты из Москвы на Мальдивы. Еще вчера вечером можно было забронировать перелет в обе стороны на чартерах AZUR air 4 и 15 марта за 38 тыс. руб. с багажом. Правда, такие цены быстро исчезли. На момент написания новости на эти же даты самые дешевые кресла стоят 45 тыс. руб.
В любом случае туристы рады такой стоимости перелета на острова:
«Святые угодники! Хоть бросай работу. Надеюсь, у кого-то есть возможность воспользоваться таким счастливым случаем!»
Что касается других популярных направлений, то на 8 марта можно сравнительно недорого слетать в Стамбул. Места на рейсах «Победы» туда-обратно на 3 и 10 марта стоят 22 тыс. руб. с багажом. Правда, по словам некоторых агентов, в начале весны в городе еще прохладно. Перелет из столицы в Анталью немного дороже – от 25 700 руб. на Boeing 737 800 авиакомпании S7 на эти же даты.
А вот улететь на Пхукет и вернуться прямым рейсом бюджетно не выйдет. Например, кресла на борту «Аэрофлота» с датами вылета 3 и 14 марта стоят 114 тыс. руб. Если искать вариант с пересадкой, то билеты на свои рейсы со стыковкой в Шанхае предлагает China Eastern Airlines за 47,6 тыс. с багажом на те же числа, что и выше. Между двумя рейсами пройдет от 5 до 7 часов. Как раз вчера TourDom.ru писал, что туристы из России тестируют новый маршрут на пути в Таиланд.
Отдых по России более популярен на эти короткие выходные, поэтому посмотрели, сколько стоит перелет в Сочи и Петербург. В первом случае перелет туда-обратно 5 и 9 марта соответственно стоит 10 800 руб. Туда можно отправиться на Boeing 737 800 «Победы», обратно – на таком же типе самолета, но уже рейсом авиакомпании Utair. Если лететь налегке, то цена будет ниже – 7,5 тыс. руб. В Питер еще дешевле – 3700 руб. в обе стороны на рейсах «Победы». Правда, без багажа. За него придется доплатить 2400 руб.