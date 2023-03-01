Стала известна статистика выдачи Хорватией шенгена россиянам

Желающих получить хорватский шенген предупредили, что посольство выдает преимущественно короткие визы под даты поездки или на чуть более долгий период. При этом заявления рассматривают в среднем три-четыре недели — на сайте визового центра просят подавать документы не менее чем за 45 дней до предполагаемой поездки.