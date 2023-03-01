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1 час назад

Стала известна статистика выдачи Хорватией шенгенских виз россиянам

Lenta.ru

Стали известны первые итоги получения россиянами виз недавно присоединившейся к Шенгенской зоне стране — Хорватии. Статистику собрал Telegram-канал «Улететь».

Стала известна статистика выдачи Хорватией шенгена россиянам
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Желающих получить хорватский шенген предупредили, что посольство выдает преимущественно короткие визы под даты поездки или на чуть более долгий период. При этом заявления рассматривают в среднем три-четыре недели — на сайте визового центра просят подавать документы не менее чем за 45 дней до предполагаемой поездки.

Кроме того, из-за проблем со свободными местами заявителей просят записываться в визовый центр по электронной почте.

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