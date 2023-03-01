Гигантская аэродинамическая труба откроется для туристов

Самая большая в Европе дозвуковая аэродинамическая труба Т-101 Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского откроется для туристов.

Фото: Российская Газета Российская Газета

О знаменитых аэродинамических трубах ЦАГИ рассказывают едва ли не легенды. Например, что в них можно смоделировать условия полета при скорости, в 25 раз превышающей скорость звука.

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Экспериментальная база ЦАГИ создавалась столетие. А первая труба была построена еще в 1923 году. Она деревянная. И работает по сей день! В этой трубе проводят испытания моделей зданий и сооружений. Есть характеристики воздушного потока, которые непросто измерить числовыми значениями, как, например, скорость. Есть "художественные" вещи - чистота, вязкость. Так вот, как говорят сотрудники, эта труба обладает очень мягким, чистым потоком, который как раз для зданий. Кстати, ее вентилятор ни разу не чинили.

"Правда, что в какой-то трубе самолеты "продувались" даже вместе с летчиками?". Этот вопрос корреспондент "РГ" задал генеральному директору ЦАГИ, член-корреспонденту РАН Кириллу Сыпало.

"Да, такой уникальностью обладала труба Т-101, - рассказал ученый. -. Есть уникальная фотография, когда самолет подвешивается в ней вместе с летчиком, а генеральные конструкторы находятся рядом и смотрят, как влияет поток на их детище. Эта труба до сих пор остается самой большой дозвуковой в Европе".

А в этой аэродинамической трубе создается поток воздуха скоростью до 52 м/с. Общая мощность вентиляторов 30 Мвт. Сечение трубы - 24х14 метров. Здесь испытывались практически все советские и российские летательные аппараты и многие инженерные сооружения.

ЦАГИ в составе региональной команды Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области принимает участие во II Всероссийском акселераторе по промышленному туризму "Открытая промышленность", проводимом при поддержке Минпромторга России. Его организатором выступает Агентство стратегических инициатив, соорганизатором - РАНХиГС.

Проект производственно-технологической экскурсии "ЭпиЦентр авиационной науки", разработанный специалистами ЦАГИ, стал первой точкой посещения инспекшн-тура акселератора в Московскую область. Представителям федеральных туроператоров, а также создателям детских, молодежных профориентационных и авторских сборных туров по России был представлен научно-популярный маршрут, включающий посещение Демонстрационного центра ЦАГИ и аэродинамической трубы Т-101.

По словам специалистов, сегодня промышленный туризм становится важным элементом развития организаций. Для ЦАГИ это особенно актуально в контексте мероприятий и инициатив Десятилетия науки и технологий.