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25 минут назад

В Таиланде арестовали серийного грабителя одиноких российских туристок

Lenta.ru

На популярном курорте Таиланда арестовали серийного вора, специализирующегося на грабежах одиноких иностранных отдыхающих, в том числе из России. Об этом пишет The Pattaya News.

В Таиланде арестовали серийного грабителя одиноких россиянок
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По информации полиции, злоумышленник был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Паттайе. 23 февраля 59-летняя российская туристка Наталья Винокут прогуливалась в районе Наклуа на севере города, когда к ней на мотоцикле подъехал неизвестный мужчина и выхватил у нее из рук мобильный телефон.

Россиянка сообщила об инциденте в полицию, вскоре грабитель был найден по уличным камерам видеонаблюдения. Подозреваемым оказался 54-летний уроженец провинции Чонбури Рунгроджа Сангкасинсу. В результате обыска, проведенного его в доме, был обнаружен смартфон Натальи, а также мотоцикл, который использовался при ограблении.

«Согласно данным полиции Паттайи, Сангкасинсу является серийным вором, который неоднократно совершал противоправные действия в районе Паттайи и арестовывался более 19 раз, — говорится в публикации. — Мужчина часто нацеливается на женщин-туристок, которые гуляют в одиночестве».

Сейчас таец находится под стражей в полиции в ожидании дальнейшего судебного разбирательства.

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