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35 минут назад

Туристический сбор для иностранных граждан в Казахстане планируют сделать фиксированным

ТАСС

Власти Казахстана намерены сделать ставку введенного с 1 января туристического взноса Bed Tax (гостиничный сбор) для иностранных граждан фиксированной вместо процентной. Соответствующая договоренность была достигнута по итогам рабочей встречи первого заместителя председателя правления Национальной палаты предпринимателей (НПП) "Атамекен" Максата Кикимова и вице-министра культуры и спорта республики Ержана Еркинбаева.

Стали известны планы Казахстана об изменении сбора Bed Tax
Фото: UnsplashUnsplash

Ранее в регионах республики устанавливались различные ставки такого сбора в процентах от стоимости гостиничного номера.

"Представители госоргана и бизнеса неоднократно встречались по вопросам обсуждения механизма по внедрению туристского взноса. В результате принято концептуальное решение по замене процентной ставки туристского взноса для иностранцев Bed Tax на фиксированную. Фиксированная ставка в размере 0,5 месячного расчетного показателя (1 МРП равен 3 450 тенге, или 7,5 доллара) будет действовать для городов Астана, Алматы и Шымкент и 0,2 МРП для остальных регионов", - сообщила в среду пресс-служба НПП.

Еркинбаев в свою очередь отметил, что при введении нормы у бизнеса возникла масса вопросов.

"Были приняты несколько глобальных решений, вместо процентной ставки будет применена фиксированная ставка. Есть ряд предложений по изменению в отраслевой закон. На данный момент у нас стоит задача оперативно внести изменения в правила совместно с НПП, для удобства гостей, и чтобы у отельеров в операционном плане не возникали трудности", - пояснил он.

Туристический сбор Bed Tax, который взимается с иностранцев за каждые сутки пребывания в гостинице, должен был начать действовать в Казахстане с 1 января 2022 года. Однако в прошлом году на его взимание действовал мораторий, чтобы дать возможность рынку туризма восстановиться после пандемии.

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