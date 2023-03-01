Стали известны планы Казахстана об изменении сбора Bed Tax

"Были приняты несколько глобальных решений, вместо процентной ставки будет применена фиксированная ставка. Есть ряд предложений по изменению в отраслевой закон. На данный момент у нас стоит задача оперативно внести изменения в правила совместно с НПП, для удобства гостей, и чтобы у отельеров в операционном плане не возникали трудности", - пояснил он.