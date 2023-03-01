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1 час назад

Туристический сезон в Турции начнется по плану

Вести Подмосковья

Несмотря на последствия землетрясений, туристический сезон в Турции начнется по расписанию. Об этом рассказали «Новые Известия» со ссылкой на заявление председателя совета директоров ТПП курорта Манавгат (MATSO) Сейди Тахсина Гюнгора.

Туристический сезон в Турции начнется по плану
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Пока в отелях Турции размещаются пострадавшие от землетрясения – их более 65 тысяч человек. Но отельеры готовятся к приему туристов. Пострадавших в результате стихийных бедствий они готовы приютить у себя до 15 марта. После турецкие власти намерены перевести беженцев в различные жилые объекты, отметил представитель Торгово-промышленной палаты.

Срыв начала сезона чреват кризисом в туристической отрасли Турции. Ведь туристический бизнес заключал контракты зимой. А иначе нужно будет отменять бронирование и выплачивать компенсации туристам.

Новости путешествий,Торгово-промышленная палата,
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