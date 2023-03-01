Рынок космического туризма стремительно растет

Так, что к концу 2023 года выручка мирового рынка космического туризма достигнет 678,3 миллиона долларов США. В 2033 году индустрия космического туризма достигнет примерно 13 239,5 миллионов долларов США.

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В настоящее время космические туры обходятся очень дорого, и лишь небольшой сегмент потребителей способен получить этот космический опыт. Однако достижения в области космических технологий постепенно меняют положение дел.

Ожидается, что разработка новых технологий позволит снизить цены. В течение следующих десяти лет все больше и больше людей, принадлежащих к среднему классу, смогут позволить себе такие полеты, считают эксперты. Такие компании, как SpaceX, Blue Origin и Virgin Galactic уже работают в этом направлении.

Среди самых перспективных рынков космического туризма называют японский. Его развитию способствует государственная поддержка. Так, Министерство экономики, торговли и промышленности Японии (METI) разработало различные стратегии, связанные с продвижением космической деятельности.

Индийская организация космических исследований (ISRO) также стремится развивать свои возможности в области космического туризма, проводя демонстрацию полета человека на низкую околоземную орбиту. Индийский центр содействия освоению космоса и выдачи разрешений (IN-SPACe) оперативно привлекает частный сектор в развитие космических технологий, в том числе в космический туризм..