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37 минут назад

Рынок космического туризма стремительно растет

РЖД-Партнер

Так, что к концу 2023 года выручка мирового рынка космического туризма достигнет 678,3 миллиона долларов США. В 2033 году индустрия космического туризма достигнет примерно 13 239,5 миллионов долларов США.

Рынок космического туризма стремительно растет
Фото: РЖД-ПартнерРЖД-Партнер

В настоящее время космические туры обходятся очень дорого, и лишь небольшой сегмент потребителей способен получить этот космический опыт. Однако достижения в области космических технологий постепенно меняют положение дел.

Ожидается, что разработка новых технологий позволит снизить цены. В течение следующих десяти лет все больше и больше людей, принадлежащих к среднему классу, смогут позволить себе такие полеты, считают эксперты. Такие компании, как SpaceX, Blue Origin и Virgin Galactic уже работают в этом направлении.

Среди самых перспективных рынков космического туризма называют японский. Его развитию способствует государственная поддержка. Так, Министерство экономики, торговли и промышленности Японии (METI) разработало различные стратегии, связанные с продвижением космической деятельности.

Индийская организация космических исследований (ISRO) также стремится развивать свои возможности в области космического туризма, проводя демонстрацию полета человека на низкую околоземную орбиту. Индийский центр содействия освоению космоса и выдачи разрешений (IN-SPACe) оперативно привлекает частный сектор в развитие космических технологий, в том числе в космический туризм..

Тем не менее, у развития космического туризма существует множество противников. Например, ряд экспертов считает, что эта индустрия может привести к разрушению озонового слоя, который является основой для поддержания человеческой жизни на Земле. Когда ракеты запускаются в космос, они выбрасывают черный углерод в стратосферу, и он остается там. Выбросы черного углерода в настоящее время находятся на относительно низком уровне, но с ростом количества туров вред также будет возрастать.

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