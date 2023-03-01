В музее Арсеньева во Владивостоке появилась кошка-смотритель

"В вы знали, что 1 марта, по стихийно сложившейся традиции в России отмечается День кошек? Нам кажется, что это хороший повод, чтобы рассказать о новом обитателе Главного корпуса нашего музея. Признаться честно, понадобилось время, чтобы смириться с утратой прежней любимицы - кошки Маши, но мы понимали, что четвероногий "смотритель" необходим", - написали в Telegram-канале музея.