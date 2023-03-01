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1 час назад

В музее имени Арсеньева во Владивостоке появилась кошка-смотритель

Российская Газета

Новый смотритель появился музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени В.К.Арсеньева во Владивостоке. Сотрудницей, которая будет работать в здании на улице Светланской, стала кошка по имени Василиса.

В музее Арсеньева во Владивостоке появилась кошка-смотритель
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"В вы знали, что 1 марта, по стихийно сложившейся традиции в России отмечается День кошек? Нам кажется, что это хороший повод, чтобы рассказать о новом обитателе Главного корпуса нашего музея. Признаться честно, понадобилось время, чтобы смириться с утратой прежней любимицы - кошки Маши, но мы понимали, что четвероногий "смотритель" необходим", - написали в Telegram-канале музея.

Василисе семь месяцев, она очень спокойная и общительная, любит детей. Ее привезли в столицу Приморья из приюта под Артемом. Туда кошка попала совсем малышкой, когда неравнодушные люди нашли на дороге коробку с котятами.

На рабочем месте Вася уже освоилась, появились любимые места, где ей нравится спать. Главная трудовая обязанность усатой сотрудницы - ловить мышей. Коллеги уверены, что с этой задачей она отлично справится.

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