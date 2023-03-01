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1 час назад

Туристка едва не лишилась 4,5 миллиона рублей из-за укуса бешеной кошки

Lenta.ru

Австралийская туристка едва не лишилась 60 тысяч долларов (4,5 миллиона рублей) из-за укуса бешеной кошки во время отдыха в Никарагуа. Она была вынуждена экстренно прервать отпуск, сообщает Daily Mail.

Туристка едва не лишилась миллионов рублей из-за укуса кошки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Жительница Тасмании Сара Ланкастер (Sarah Lancaster) приехала в Центральную Америку вместе с другом. Во время отдыха, рассказала девушка, она играла с кошкой в общежитии, но животное внезапно укусило ее. Туристка запаниковала, допустив, что кошка могла оказаться бешеной, поскольку была бездомной.

«Я очень переживала. Бешенство в 100 процентах случаев смертельно, поэтому, даже если бы шанс заразиться был 0,1 процента, на мой взгляд, было бы лучше просто исключить эту возможность», — отметила Ланкастер.

По словам девушки, она обратилась в страховую компанию, которая не нашла в Никарагуа подходящую для лечения бешенства больницу. В связи с этим туристку отправили в США, где ей предстояло в течение семи дней ставить прививки. Каждый укол стоил около 20 тысяч долларов, а общая сумма лечения обошлась в 60 тысяч долларов (4,5 миллиона рублей). Ланкастер должна была выплатить всю сумму самостоятельно, однако, благодаря заранее купленной страховке, все расходы покрыла компания.

«Принимайте меры предосторожности при общении с животными, какими бы милыми и дружелюбными они ни были», — заключила путешественница.

Новости путешествий,Сара Ланкастер,
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