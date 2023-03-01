Извергающий пепел вулкан Эбеко на Курилах попал на видео

На протяжении нескольких дней вулкан Эбеко на Курилах извергает пепел. Об этом сообщает РИА Новости в своем Telegram-канале.

Отмечается, что максимальная высота выброса пепла составила 4 километра над уровнем моря. Рядом с вулканом расположен крупный город Северо-Курильск, но пока что МЧС сообщает, что жителям ничего не угрожает, так как отсутствовал пеплопад.

Тем не менее, из-за выброса пепла для авиации установили "оранжевый" уровень опасности. Он означает, что вулкан проявляет повышенную сейсмическую активность и готовится к извержению.

Вулкан Эбеко расположен на острове Парамушир в шести километрах от Северо-Курильска. Он считается одним из наиболее активных вулканов Большой Курильской гряды.