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1 час назад

Извергающий пепел вулкан Эбеко на Курилах попал на видео

Мария Каткова

На протяжении нескольких дней вулкан Эбеко на Курилах извергает пепел. Об этом сообщает РИА Новости в своем Telegram-канале.

Отмечается, что максимальная высота выброса пепла составила 4 километра над уровнем моря. Рядом с вулканом расположен крупный город Северо-Курильск, но пока что МЧС сообщает, что жителям ничего не угрожает, так как отсутствовал пеплопад.

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Тем не менее, из-за выброса пепла для авиации установили "оранжевый" уровень опасности. Он означает, что вулкан проявляет повышенную сейсмическую активность и готовится к извержению.

Вулкан Эбеко расположен на острове Парамушир в шести километрах от Северо-Курильска. Он считается одним из наиболее активных вулканов Большой Курильской гряды.

Ранее сообщалось, что в небе над Монголией заметили необычное явление.

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