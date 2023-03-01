Названо лучшее направление для семейного отдыха

Средний чек за проживание в Туле составил чуть более 3,5 тысячи рублей за ночь.
Тульская область вошла в топ-7 лучших туристических направлений России для путешествий всей семьей. Соответствующий рейтинг подготовили эксперты сервиса путешествий «Туту».
Отмечается, что выбор основывался на оригинальности экскурсий, представленных в регионе. Кроме того, эксперты оценивали интерактивные программы и музеи, посещение которых было бы интересным для представителей любого возраста.
Так, на первом месте в данном рейтинге оказалась Тульская область. Специалисты сервиса по достоинству оценили экскурсию для детей в Музее станка на территории кластера «Октава». Еще одним интересным объектом региона стал музей-заповедник «Куликово поле», а также пространство «Археология и реставрация».