Названо лучшее направление для семейного отдыха

Средний чек за проживание в Туле составил чуть более 3,5 тысячи рублей за ночь.

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Тульская область вошла в топ-7 лучших туристических направлений России для путешествий всей семьей. Соответствующий рейтинг подготовили эксперты сервиса путешествий «Туту».

Отмечается, что выбор основывался на оригинальности экскурсий, представленных в регионе. Кроме того, эксперты оценивали интерактивные программы и музеи, посещение которых было бы интересным для представителей любого возраста.