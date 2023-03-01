Количество авиарейсов в Индию разрешили увеличить

Воздушное сообщение между Россией и Индией может стать интенсивнее. По результатам переговоров с индийскими коллегами Росавиация опубликовала на сайте документ, из которого следует что российские компании получили право организовывать до 64 регулярных рейсов в Индию в неделю вместо 52. Власти Индии рассмотрят и заявки на увеличение этого лимита, если потребуется. Кроме того, у компаний появляется больше возможностей при построении маршрутов. Теперь назначенные перевозчики смогут организовывать до 17 регулярных рейсов в Дели, до 18 – в Мумбай, а также до 29 – на Гоа, в Калькутту, Амритсар и Ахмадабад из любого аэропорта России без дополнительных согласований.