Количество авиарейсов в Индию разрешили увеличить

Росавиация отчиталась о результатах переговоров с индийскими коллегами.
Воздушное сообщение между Россией и Индией может стать интенсивнее. По результатам переговоров с индийскими коллегами Росавиация опубликовала на сайте документ, из которого следует что российские компании получили право организовывать до 64 регулярных рейсов в Индию в неделю вместо 52. Власти Индии рассмотрят и заявки на увеличение этого лимита, если потребуется. Кроме того, у компаний появляется больше возможностей при построении маршрутов. Теперь назначенные перевозчики смогут организовывать до 17 регулярных рейсов в Дели, до 18 – в Мумбай, а также до 29 – на Гоа, в Калькутту, Амритсар и Ахмадабад из любого аэропорта России без дополнительных согласований.
Прямые рейсы в Индию есть и сейчас. В частности, «Аэрофлот» организует их из Шереметьево (Москва) в Дели (рейс SU 233). Компания также выполняет полеты из Москвы и Екатеринбурга в Гоа. Например, по данным агрегаторов, билет в Гоа с вылетом сегодня из Шереметьево можно купить за 22 065 руб. В этот индийский штат с ноября возит туристов также AZUR air – из Москвы и еще нескольких городов.
Новые договоренности между властями расширяют возможности авиакомпаний. Воспользуются ли этим перевозчики, вероятно, станет известно в ближайшее время.