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1 час назад

Количество авиарейсов в Индию разрешили увеличить

TourDom

Росавиация отчиталась о результатах переговоров с индийскими коллегами.

Количество авиарейсов в Индию разрешили увеличить
Фото: Tourdom.ruTourdom.ru

Воздушное сообщение между Россией и Индией может стать интенсивнее. По результатам переговоров с индийскими коллегами Росавиация опубликовала на сайте документ, из которого следует что российские компании получили право организовывать до 64 регулярных рейсов в Индию в неделю вместо 52. Власти Индии рассмотрят и заявки на увеличение этого лимита, если потребуется. Кроме того, у компаний появляется больше возможностей при построении маршрутов. Теперь назначенные перевозчики смогут организовывать до 17 регулярных рейсов в Дели, до 18 – в Мумбай, а также до 29 – на Гоа, в Калькутту, Амритсар и Ахмадабад из любого аэропорта России без дополнительных согласований.

Прямые рейсы в Индию есть и сейчас. В частности, «Аэрофлот» организует их из Шереметьево (Москва) в Дели (рейс SU 233). Компания также выполняет полеты из Москвы и Екатеринбурга в Гоа. Например, по данным агрегаторов, билет в Гоа с вылетом сегодня из Шереметьево можно купить за 22 065 руб. В этот индийский штат с ноября возит туристов также AZUR air – из Москвы и еще нескольких городов.

Новые договоренности между властями расширяют возможности авиакомпаний. Воспользуются ли этим перевозчики, вероятно, станет известно в ближайшее время.

Новости путешествий,Аэропорт Шереметьево,Аэрофлот,Росавиация,
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