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56 минут назад

В АТОР назвали самые популярные направления для путешествий на 8 марта

Национальная Служба Новостей

ОАЭ и Таиланд стали самыми популярными направлениями для путешествий в начале марта среди россиян. Об этом сообщили в АТОР.

Названы самые популярные направления для путешествий на 8 марта
Фото: Nsn.fmNsn.fm

По их данным, каждый пять запрос на первую неделю марта пришелся на ОАЭ и Таиланд, 19% отдыхающих собираются отправиться в Египет. По 7% получили Россия и Турция. Среди российских городов в марте лидируют Сочи и Санкт-Петербург и Калининград.

Самым бюджетным вариантом среди зарубежных направлений в АТОР назвали Абхазию. Поездка туда обойдется в 41 тысячу рублей на двоих. Самая дешевая путевка в ОАЭ стоит 96,5 тысячи рублей. Минимальные цены на Египет и Таиланд — 142 и 149 тысяч рублей.

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