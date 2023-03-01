Названы самые популярные направления для путешествий на 8 марта

ОАЭ и Таиланд стали самыми популярными направлениями для путешествий в начале марта среди россиян. Об этом сообщили в АТОР.

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По их данным, каждый пять запрос на первую неделю марта пришелся на ОАЭ и Таиланд, 19% отдыхающих собираются отправиться в Египет. По 7% получили Россия и Турция. Среди российских городов в марте лидируют Сочи и Санкт-Петербург и Калининград.