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1 час назад

Билеты на поезд стали доступнее: в России начала действовать новая льгота для пожилых

Вечерняя Москва

28 февраля в России начала действовать новая льгота — жители, достигшие возраста 60 лет, могут приобретать билеты на поезда дальнего следования со скидкой в 15 процентов.

В России начала действовать новая льгота для пожилых на билеты
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам пенсионного эксперта Анастасии Киреевой, сниженная цена будет доступна не на все даты. Купить билет по льготе можно будет до 24 апреля, после чего возникнет небольшая пауза до 16 мая.

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Чтобы получить скидку, достаточно только предъявить паспорт на кассе. Льгота будет применена автоматически. То же самое касается и оформления проездного документа через интернет. Скидка сработает при вводе года рождения пассажира.

— Новые льготы для жителей старшего поколения — это всегда хорошо, — уверена руководитель Комиссии по контролю за качеством и эффективностью оказания медицинской помощи населению Общественного совета при Росздравнадзоре РФ Лариса Попович. — Она поможет пенсионерам, которые, как правило, испытывают проблемы со здоровьем, ездить в более комфортных условиях. Ведь при такой скидке получится, что стоимость проезда в купе будет примерно равна поездке в плацкартном вагоне.

По словам специалиста, это поможет льготным категориям граждан меньше уставать при поездке на дальние расстояния, например, к родственникам или в оздоровительные учреждения.

Важность такой скидки оценила и доктор социологических наук, преподаватель МГИМО Антонина Носова. По ее словам, в России пенсионеры сильно различаются по своему социальному статусу.

— Для многих эти 15 процентов скидки будут существенной помощью в бюджете, — говорит она.

Антонина Носова также считает, что подобная мера говорит о том, что в стране растет социальная ответственность бизнеса.

К новой инициативе положительно относятся и представители отрасли по перевозке пассажиров.

Так, директор Института прикладных транспортных исследований Дмитрий Енин считает, что социальные слои населения, к которым прежде всего относятся пенсионеры, надо всячески поддерживать. Ведь пассажиры всегда должны оставаться в выигрыше от улучшения уровня комфорта во время путешествий по стране.

— Хотелось бы, чтобы и в области пассажирских автомобильных перевозок появилось что-то подобное, — отметил Дмитрий Енин.

КСТАТИ

Российские пенсионеры уже имеют льготы на проезд в общественном транспорте. Как правило, он осуществляется по пенсионному удостоверению. Но в некоторых регионах для этого надо оформить в органах соцзащиты специальные талоны или получить прибавку к пенсии в виде денежной компенсации. Кроме того, раз в год они имеют право бесплатного проезда к месту лечения.

Новости путешествий,Анастасия Киреева,Дмитрий Енин,Лариса Попович,Росздравнадзор,МГИМО,
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