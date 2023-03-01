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44 минуты назад

Красная Поляна вошла в список наиболее дорогостоящих курортов для отдыха на февральских праздниках

runews24.ru

В верхнем ценовом диапазоне оказались именно горнолыжные курорты России.

Назван наиболее дорогостоящий курорт для отдыха на праздниках
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

В этом году в феврале у жителей России была возможность поехать на отдых благодаря длительными праздничным выходным. Так, многие российские туристы воспользовались этим, чтобы отправиться в небольшое путешествие.

Специалисты сервиса бронирования "Tvil" проанализировали данные туристических поездок россиян и определили наиболее дорогие города и курорты, где гости отдыхали в период с 18 по 26 февраля.

Сообщается, что самым дорогостоящим курортом для отдыха в этот период оказался Архыз в Карачаево-Черкесии. Средняя стоимость отдыха там составила почти 47 тысяч рублей.

На втором месте среди наиболее дорогих курортов оказалась Красная Поляна, где отдых обходился туристам в среднем в 46 тысяч рублей. Последним в тройке дорогих курортов стал Эльбрус в Кабардино-Балкарии со средним чеком 43,5 тысячи рублей.

Стоит отметить, что в верхнем ценовом диапазоне оказались именно горнолыжные курорты России.

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