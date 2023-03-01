Новые рейсы запустят из Владивостока в Китай

Росавиация одобрила запуск новых авиарейсов из Владивостока в Шеньян, Ордос, Хух-Хото, Маньчжурию, Яньцзи и Чанчунь. Также согласовано увеличение частоты полетов из дальневосточной столицы в Харбин – с одного до семи раз в неделю. Авиарейсы будут выполняться такими авиакомпаниями, как «Аэрофлот», «Россия» и Red Wings Airlines.

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Согласно опубликованному приказу Росавиации, авиакомпания Red Wings Airlines сможет выполнять три рейса в неделю по следующим направлениям: Владивосток - Шеньян, Владивосток - Ордос, Владивосток - Хух-Хото, Владивосток - Маньчжурия.

Рейс Владивосток - Чаньчунь может выполняться 7 раз в неделю авиакомпаниями «Аэрофлот» и «Россия» и два раза в неделю Red Wings Airlines.

До 7 раз в неделю одобрен авиарейс Владивосток-Яньцзи авиакомпаниям «Аэрофлот» и «Россия».

Кроме того, авиакомпаниям «Аэрофлот» и «Россия» до 7 раз в неделю одобрен рейс по маршруту Владивосток - Харбин.