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25 минут назад

Новые рейсы запустят из Владивостока в Китай: одобрено Росавиацией

Konkurent.ru

Росавиация одобрила запуск новых авиарейсов из Владивостока в Шеньян, Ордос, Хух-Хото, Маньчжурию, Яньцзи и Чанчунь. Также согласовано увеличение частоты полетов из дальневосточной столицы в Харбин – с одного до семи раз в неделю. Авиарейсы будут выполняться такими авиакомпаниями, как «Аэрофлот», «Россия» и Red Wings Airlines.

Новые рейсы запустят из Владивостока в Китай
Фото: Konkurent.ruKonkurent.ru

Согласно опубликованному приказу Росавиации, авиакомпания Red Wings Airlines сможет выполнять три рейса в неделю по следующим направлениям: Владивосток - Шеньян, Владивосток - Ордос, Владивосток - Хух-Хото, Владивосток - Маньчжурия.

Рейс Владивосток - Чаньчунь может выполняться 7 раз в неделю авиакомпаниями «Аэрофлот» и «Россия» и два раза в неделю Red Wings Airlines.

До 7 раз в неделю одобрен авиарейс Владивосток-Яньцзи авиакомпаниям «Аэрофлот» и «Россия».

Кроме того, авиакомпаниям «Аэрофлот» и «Россия» до 7 раз в неделю одобрен рейс по маршруту Владивосток - Харбин.

Впрочем, когда авиакомпании начнут выполнять рейсы еще неизвестно.

Новости путешествий,Red Wings,Аэрофлот,Росавиация,
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