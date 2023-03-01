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35 минут назад

Пассажир самолета пронес на борт бутылку Bacardi, напился и пошел под суд

Lenta.ru

Пассажир авиакомпании Air Canada пронес на борт самолета бутылку Bacardi и пошел под суд из-за нарушения правил перевозчика. Об этом сообщает Daily Mail.

Пассажир самолета пронес на борт бутылку рома и пошел под суд
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что Хардик Патель (Hardik Patel) напился к концу часового перелета в Сидней, при этом на борту мужчина не заказывал алкоголь. Когда пассажир начал вести себя грубо и оскорблять бортпроводников, выяснилось, что он пронес на борт свой алкоголь, нарушив тем самым правила авиакомпании.

Стюардессы рассказали, что Патель шатался и плохо понимал инструкции членов экипажа. В аэропорту прибытия нарушителя задержала полиция. По словам правоохранителей, мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения и реагировал на вопросы агрессивно.

В авиакомпании подчеркнули, что проносить на борт собственный алкоголь незаконно. Суд учел все факты и оштрафовал пассажира на 750 долларов (около 56 тысяч рублей).

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