Red Wings открыла продажу билетов в Израиль из трех городов РФ

Рейсы из Домодедово в Тель-Авив начнут отправляться с 1 апреля.
Авиакомпания Red Wings объявила о продлении полетной программы из трех городов России в Израиль на летний сезон 2023 года. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Так, в системе бронирования авиаперевозчика на данный момент доступна покупка авиабилетов из Москвы в Тель-Авив на весну и лето 2023 года.
Отмечается, что рейсы из Домодедово в Тель-Авив начнут отправляться с 1 апреля. Самолеты будут вылетать один раз в неделю по субботам. Вылеты из аэропорта Жуковский начнутся с 27 марта с отправлением по понедельникам и средам.
Авиарейсы будут выполняться на лайнерах SSJ 100, в связи с этим во время полета будет происходить техническая посадка на 40 минут в Минеральных Водах.
Помимо этого, туристы смогут улететь в Тель-Авив из Сочи и Махачкалы, однако продажа билетов из них пока что не открыта. В общей сложности Red Wings будет выполнять в Израиль семь рейсов в неделю из трех городов России.