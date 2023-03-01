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47 минут назад

Авиакомпания Red Wings открыла продажу билетов в Израиль из трех городов РФ на лето 2023 года

runews24.ru

Рейсы из Домодедово в Тель-Авив начнут отправляться с 1 апреля.

Red Wings открыла продажу билетов в Израиль из трех городов РФ
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Авиакомпания Red Wings объявила о продлении полетной программы из трех городов России в Израиль на летний сезон 2023 года. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так, в системе бронирования авиаперевозчика на данный момент доступна покупка авиабилетов из Москвы в Тель-Авив на весну и лето 2023 года.

Отмечается, что рейсы из Домодедово в Тель-Авив начнут отправляться с 1 апреля. Самолеты будут вылетать один раз в неделю по субботам. Вылеты из аэропорта Жуковский начнутся с 27 марта с отправлением по понедельникам и средам.

Авиарейсы будут выполняться на лайнерах SSJ 100, в связи с этим во время полета будет происходить техническая посадка на 40 минут в Минеральных Водах.

Помимо этого, туристы смогут улететь в Тель-Авив из Сочи и Махачкалы, однако продажа билетов из них пока что не открыта. В общей сложности Red Wings будет выполнять в Израиль семь рейсов в неделю из трех городов России.

Новости путешествий,Red Wings,Ассоциация туроператоров России,
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