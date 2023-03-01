Red Wings открыла продажу билетов в Израиль из трех городов РФ

Рейсы из Домодедово в Тель-Авив начнут отправляться с 1 апреля.

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Авиакомпания Red Wings объявила о продлении полетной программы из трех городов России в Израиль на летний сезон 2023 года. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так, в системе бронирования авиаперевозчика на данный момент доступна покупка авиабилетов из Москвы в Тель-Авив на весну и лето 2023 года.

Отмечается, что рейсы из Домодедово в Тель-Авив начнут отправляться с 1 апреля. Самолеты будут вылетать один раз в неделю по субботам. Вылеты из аэропорта Жуковский начнутся с 27 марта с отправлением по понедельникам и средам.

Авиарейсы будут выполняться на лайнерах SSJ 100, в связи с этим во время полета будет происходить техническая посадка на 40 минут в Минеральных Водах.