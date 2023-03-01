«Ужасно скучно»: россиянка — об отдыхе в Египте

Россиянка отправилась на отдых в Египет и осталась разочарована поездкой, описав ее фразой «ужасно скучно». Своим отзывом туристка поделилась на портале «Тонкости туризма», он опубликован на платформе «Дзен».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Читательница портала рассказала, что остановилась в отеле категории пять звезд Sharm Grand Plaza Resort, который находится в Шарм-эш-Шейхе. Она отметила ухоженность территории и чистоту в номерах, однако пожаловалась на «скуку и тоску». По словам россиянки, в отеле не было никакой анимации, а с 21:00 наступала тишина, и бары закрывались.

«В номерах темно и душно, кондиционер не регулируется, у него есть только режим "холодильник", сдувает все на своем пути, ревет как дикий зверь», — пожаловалась автор.

Она также обратила внимание на отсутствие русских гостей в отеле и преобладающую на завтраках итальянскую кухню. Кроме того, из семи заявленных на сайте бассейнов работали лишь два.

Тем не менее, туристка отметила и плюсы своего отдыха. По ее словам, бесплатные лежаки и зонты у моря были всегда свободны. На территории отеля также нашлись сувенирные лавки и магазины, однако русским гостям там «хамили и завышали цены».