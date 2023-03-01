Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+4° в 
USD 74.89EUR 79.51
Войти в почту
2 часа назад

«Ужасно скучно»: россиянка — об отдыхе в Египте

Lenta.ru

Россиянка отправилась на отдых в Египет и осталась разочарована поездкой, описав ее фразой «ужасно скучно». Своим отзывом туристка поделилась на портале «Тонкости туризма», он опубликован на платформе «Дзен».

«Ужасно скучно»: россиянка — об отдыхе в Египте
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Читательница портала рассказала, что остановилась в отеле категории пять звезд Sharm Grand Plaza Resort, который находится в Шарм-эш-Шейхе. Она отметила ухоженность территории и чистоту в номерах, однако пожаловалась на «скуку и тоску». По словам россиянки, в отеле не было никакой анимации, а с 21:00 наступала тишина, и бары закрывались.

«В номерах темно и душно, кондиционер не регулируется, у него есть только режим "холодильник", сдувает все на своем пути, ревет как дикий зверь», — пожаловалась автор.

Она также обратила внимание на отсутствие русских гостей в отеле и преобладающую на завтраках итальянскую кухню. Кроме того, из семи заявленных на сайте бассейнов работали лишь два.

Тем не менее, туристка отметила и плюсы своего отдыха. По ее словам, бесплатные лежаки и зонты у моря были всегда свободны. На территории отеля также нашлись сувенирные лавки и магазины, однако русским гостям там «хамили и завышали цены».

«Думала, что такое отношение к россиянам тут везде, но мои страхи не оправдались. Когда мы стали выезжать в город, посещать местные рестораны, лавки, то поняли, что это нам просто так "повезло" с отелем», — заключила россиянка.

Новости путешествий,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий