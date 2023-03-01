Число погибших при столкновении поездов в Греции достигло 32

Не менее 32 человек стали жертвами столкновения поездов, которое произошло в Греции. Такое заявление сделал официальный представитель пожарной службы Василис Ватракояннис.

Фото: Российская Газета Российская Газета

"На данный момент обнаружены 32 погибших", - заявил Ватракояннис, слова которого приводит телеканал ERT News. Он также добавил, что травмы различной степени тяжести получили не менее 85 человек.