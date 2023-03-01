Число погибших при столкновении поездов в Греции достигло 32

Не менее 32 человек стали жертвами столкновения поездов, которое произошло в Греции. Такое заявление сделал официальный представитель пожарной службы Василис Ватракояннис.
"На данный момент обнаружены 32 погибших", - заявил Ватракояннис, слова которого приводит телеканал ERT News. Он также добавил, что травмы различной степени тяжести получили не менее 85 человек.
Ранее стало известно, что в пассажирском поезде, который столкнулся с грузовым, находилось примерно 350 человек. Телеканал сообщает, что 270 пассажиров не пострадали. Их эвакуировали с места происшествия.