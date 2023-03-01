В Дагестане количество турмаршрутов за год выросло на 30%

Количество туристических маршрутов в Дагестане выросло на 30% по сравнению с предыдущим годом. Об этом во вторник в рамках доклада перед народным собранием сообщил председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов.
"Количество туроператоров в республике увеличилось более чем в два раза по сравнению с 2021 годом, число туристических маршрутов выросло на 30%",- сказал он.
По словам Абдулмуслимова, при этом количество коллективных средств размещения увеличилось на 23%.
"Процедуру классификации прошли 27 гостиниц и других средств размещения, общее число которых в республике возросло в 1,5 раза (с 54 до 81)",- добавил председатель правительства региона.