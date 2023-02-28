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1 час назад

Турист случайно купил на Бали вино по цене отдыха на острове и насмешил юзеров

Lenta.ru

Австралийский турист приехал на Бали отдыхать и случайно купил вино, цена которого равнялась стоимости поездки на остров — почти две тысячи долларов. О случившемся он рассказал в своих соцсетях и насмешил юзеров, на это обратило внимание издание Daily Mail.

Турист случайно купил на Бали вино по цене отдыха на острове
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Мужчина объяснил, что это была его третья поездка на индонезийский остров. Вместе со своим партнером путешественник отправился в ресторан отмечать день рождения и заказал бутылку белого вина к ужину, которая, как предполагалось, должна была обойтись в 170 долларов. Во время заказа официант переспросил, уверены ли гости, что хотят купить именно эту бутылку вина. Более того, заказ привлек внимание шеф-повара ресторана, который вышел их поприветствовать.

«Мне показалось это странным, но я просто предположил, что так бывает в хорошем ресторане, и больше об этом не думал. Счет пришел, я заплатил, и мы ушли», — рассказал путешественник.

Свою оплошность мужчина заметил лишь на следующий день, проверяя покупки по карте. Оказалось, что с его счета было списано более двух тысяч долларов за ужин, а большая часть этой суммы пошла на оплату вина. Турист выяснил, что цены в меню исчислялись тысячами, а не сотнями.

В комментариях под публикацией пользователи посмеялись над ситуацией и попытались поддержать мужчину. Некоторые юзеры рассказали о похожих инцидентах в своей жизни и пожелали автору удачи.

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