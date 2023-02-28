Пассажир отказался помочь хотевшим сесть рядом супругам и вызвал споры

Пассажир рейса Virgin отказался уступить место мужу своей попутчицы, у которой был день рождения, и вызвал бурные споры в сети. Супруг девушки пожаловался на ситуацию подписчикам в TikTok, передает Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Автор видео, мужчина по имени Джей Клосс (Jay Kloss), рассказал, что не успел забронировать соседние места перед полетом, поэтому его жена сидела с противоположной стороны салона в том же ряду. Мужчина попросил о помощи пассажира, сидевшего рядом с его супругой, отметив, что та боится летать одна и хочет сесть с ним. Путешественник поначалу игнорировал просьбу, а затем отказался пересаживаться, из-за чего прослыл грубияном.

«Он бы получил точно такое же место, только с другой стороны прохода. Но он этого не понимал. Кто-нибудь может объяснить мне, что, черт возьми, происходит?» — заявил в ролике Клосс.

По его словам, спор продолжался некоторое время, пока другой пассажир не уступил им место, чтобы супруги сидели рядом. Тем не менее, отметил мужчина, до конца полета он был зол и хотел «дать пощечину» отказавшему пересесть путешественнику.

В комментариях под видео мнения людей разделились: некоторые поддерживали автора ролика, однако большинство возмутились его просьбой. Пользователи подчеркивали, что бронировать места нужно заранее, либо же сидеть там, где были зарегистрированы.