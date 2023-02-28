Туристы из России тестируют транзит в Таиланд и Вьетнам через Китай

Туристы из России рассматривают варианты поездок в Таиланд и Вьетнам транзитом через Китай – в агрегаторах им удается найти стыковочные варианты, которые более выгодны, чем прямые рейсы в Таиланд из России (с Вьетнамом авиасообщения нет. – Ред.). Останавливают только возможные проблемы на пересадке – несмотря на открытие границ в начале года, туристические визы в Поднебесной выдавать не торопятся. За подробностями туристы обратились в редакцию TourDom.ru.

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По информации сервиса IATA Timatic, транзит через Китай без оформления визы до поездки на текущий момент возможен. Для отправления в третью страну можно находиться до 24 часов в международной транзитной зоне аэропорта. Если же пересадка больше или осуществляется не в пределах одного аэропорта, то можно получить транзитную визу по приезде после успешного прохождения проверки иммиграционной службой. В зависимости от пункта въезда срок действия такого документа для туриста из России может составлять до 144 часов, начиная со следующих суток после прибытия. Пересадки могут осуществляться на железнодорожный и морской транспорт в Шанхае. Список пунктов, доступных для пересадок, можно найти в Timatic.

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«Самое главное – помимо билета в третью страну при себе необходимо иметь свежий ПЦР-тест, который сдан не позднее 48 часов до вылета. Его необходимо иметь и на обратном пути. В Пекине, например, можно остановиться на 96 часов. По транзитной визе можно выйти в город, а также снять гостиницу», – рассказала одна из туристок, которая уже воспользовалась этим вариантом для поездки в Таиланд.

Порой внушительный срок действия очень выручает:

«Взяли билеты, пересадка была 3 часа, но авиакомпания перенесла рейс из Китая на трое суток. И теперь единственный вариант – оставаться в Пекине на эти 70 часов. Сначала волновались, но потом узнали, что это возможно и даже из аэропорта выпустят», – пишет еще одна туристка.