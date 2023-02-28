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54 минуты назад

Цены на туры за границу могут взлететь из-за банковских санкций

РИА "ФедералПресс"

Банковские санкции, введенные Штатами, могут повлиять и на простых граждан России. Вице-президент АТОР Артур Мурадян предупредил о возможном подорожании путевок за границу.

Цены на туры за границу могут взлететь
Фото: unsplash.comunsplash.com

«То давление, которое оказывается на российский банковский сектор, в первую очередь, влияет на простых граждан. Ведь и карты Union Pay, которые многие так стремились приобрести, также перестают действовать в ряде стран, куда туристы предпочитали летать без наличных», – сообщил Артур Мурадян.

По словам эксперта, к лету ситуация может стать хуже, соответственно, рост цен неизбежен. Артур Мурадян отметил, что из-за новых ограничений остановлены платежи за рубеж.

Однако паниковать не стоит, потому что многие туроператоры позаботились о собственных каналах платежей через Казахстан, Ближний Восток и Турцию, передает РИА «Новости».

Новости путешествий,Артур Мурадян,
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