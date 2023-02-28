Цены на туры за границу могут взлететь

«То давление, которое оказывается на российский банковский сектор, в первую очередь, влияет на простых граждан. Ведь и карты Union Pay, которые многие так стремились приобрести, также перестают действовать в ряде стран, куда туристы предпочитали летать без наличных», – сообщил Артур Мурадян.