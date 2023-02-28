Названы причины частого обмана россиян с путевками в Абхазию

Россиянам нужно четко понимать, что бронировать путевки можно только через проверенное турагентство, отметил в эфире НСН Алексан Мкртчян.
Число обманутых туристов, которые собирались отдохнуть в Абхазии и стали жертвами сайтов-клонов отелей, увеличилось из-за их жадности и скудоумия, так как мошенники предлагают цены ниже примерно на 30%, рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в разговоре с НСН.
Накануне РЕН ТВ сообщило, что увеличилось число обманутых туристов, которые собирались отдохнуть в Абхазии. Так, все они стали жертвами сайтов-клонов известных отелей.
Такие страницы очень похожи на оригиналы, только клиенты, купив там номер, остаются и без денег, и без отдыха, так как мошенники забирают оплату себе.
Алексан Мкртчян отметил, что мошенники делают ставку на жадность людей.
«Меня удивляет в этой истории то, что это повторяется из года в год. Эти мошенники из Абхазии обманывают людей на моей памяти уже более двух десятков лет. Перед каждым сезоном появляются сайты-клоны, постоянно люди бронируют там, оплачивают, потом оказывается, что это фейковый сайт. Причины две. Первая – это недалекость людей. В каждом городе есть турагентства, которые никогда в жизни фейковую бронь не сделают. Людей покупают на жадность и скудоумие. Причина простая: у турагентов стоимость 100 тысяч, а у мошенников 70 тысяч. Примерно на 30% мошенники дают ценник дешевле», - сказал Мкртчян.
Он также напомнил, что Абхазия является территорией, которая неподвластна российским органам внутренних дел. Именно поэтому, указал Мкртчян, российские сотрудники не могут найти мошенников и привлечь их к ответственности.
«Берем уголовную составляющую. Дело в том, что мошенничество совершается на территории, которая неподвластна российским органам внутренних дел. Когда люди идут в УВД своего района, то там разводят руками и говорят, что Абхазия – это чужая страна. Наши сотрудники полиции не имеют никакого права действовать на территории Абхазии. В России тоже есть сайты-клоны, но их намного меньше. В России хотя бы можно найти концы этих мошенников, их отлавливают», - резюмировал Мкртчян.