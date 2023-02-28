Названы причины частого обмана россиян с путевками в Абхазию

«Меня удивляет в этой истории то, что это повторяется из года в год. Эти мошенники из Абхазии обманывают людей на моей памяти уже более двух десятков лет. Перед каждым сезоном появляются сайты-клоны, постоянно люди бронируют там, оплачивают, потом оказывается, что это фейковый сайт. Причины две. Первая – это недалекость людей. В каждом городе есть турагентства, которые никогда в жизни фейковую бронь не сделают. Людей покупают на жадность и скудоумие. Причина простая: у турагентов стоимость 100 тысяч, а у мошенников 70 тысяч. Примерно на 30% мошенники дают ценник дешевле», - сказал Мкртчян.