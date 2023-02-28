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1 час назад

Пилоты развернули самолет, чтобы показать пассажирам северное сияние

Газета.Ru

Пилоты развернули самолет, чтобы пассажиры смогли увидеть северное сияние, пишет Daily Star.

Пилоты развернули самолет, чтобы показать пассажирам северное сияние
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным СМИ, самолет авиакомпании EasyJet летел из Рейкьявика в Манчестер, когда на маршруте появилось северное сияние. Чтобы у пассажиров была возможность получше разглядеть погодное явление, пилоты развернули лайнер.

«На полпути пилот выключил все огни, и вид на сияние был из левого окна. Затем мы сделали круг, чтобы все пассажиры смогли посмотреть», — рассказал Адам Гроувс, находившийся в самолете.

Впрочем, интерес к северному сиянию возник не только у пассажиров самолета, но и у тех, кто в это время был на земле. На улицах и смотровых площадках собралось большое количество людей, решивших воочию понаблюдать за явлением.

Новости путешествий,Easyjet,
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