Российский турпоток в Дубай превысил допандемийный уровень

Российский туристический поток в Дубай в 2022 году превысил допандемийный уровень, за прошлый год эмират посетили 758 тыс. туристов из РФ. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"По итогам 2022 года эмират Дубай принял 14,36 млн иностранных туристов, из них 758 тыс. - граждане России. За допандемийный 2019 год россияне побывали в Дубае с туристическими целями 728 тыс. раз", - говорится в сообщении.
Россия в 2022 году заняла пятое место по турпотоку в Дубай после Индии, Омана, Саудовской Аравии и Великобритании. В 2021 году Дубай посетили 444 тыс. российских туристов, РФ занимала третье место по турпотоку.
Турпоток из России в Абу-Даби в 2022 году вырос примерно в три раза по сравнению с 2021 годом и снизился на 7% по сравнению с 2019 годом - до 74 тыс. туристов. Согласно данным статистики ОАЭ, всего в 2022 году страну посетили 1,1 млн российских туристов, рассказали в АТОР.
По прогнозам экспертов туристического рынка, в этом году ОАЭ останется одним из главных туристических направлений для россиян. Первое место по итогам года займет Турция, добавили в ассоциации.