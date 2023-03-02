Российский турпоток в Дубай превысил допандемийный уровень

Российский туристический поток в Дубай в 2022 году превысил допандемийный уровень, за прошлый год эмират посетили 758 тыс. туристов из РФ. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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"По итогам 2022 года эмират Дубай принял 14,36 млн иностранных туристов, из них 758 тыс. - граждане России. За допандемийный 2019 год россияне побывали в Дубае с туристическими целями 728 тыс. раз", - говорится в сообщении.

Россия в 2022 году заняла пятое место по турпотоку в Дубай после Индии, Омана, Саудовской Аравии и Великобритании. В 2021 году Дубай посетили 444 тыс. российских туристов, РФ занимала третье место по турпотоку.

Турпоток из России в Абу-Даби в 2022 году вырос примерно в три раза по сравнению с 2021 годом и снизился на 7% по сравнению с 2019 годом - до 74 тыс. туристов. Согласно данным статистики ОАЭ, всего в 2022 году страну посетили 1,1 млн российских туристов, рассказали в АТОР.