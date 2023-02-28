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1 час назад

Пассажиры «Аэрофлота» пожаловались на отмену брони мест Space+

Сравни.ру

Туристы уверены, что проблемы связаны с новой системой бронирования, на которую перешла авиакомпания.

Пассажиры «Аэрофлота» пожаловались на отмену брони мест Space+
Фото: unsplashunsplash

Пассажиры «Аэрофлота» сообщают, что забронированные места категории Space+ нередко «слетают», пишет TourDom. Речь о местах с увеличенным пространством для ног, которые расположены, как правило, у аварийных выходов.

Один из путешественников отметил, что с начала года оплаченные им места были аннулированы четыре раза, о чём он узнавал на стойке регистрации в аэропорту. По словам другого пассажира, возврат денег за неоказанную услугу он получил через месяц.

Представитель авиакомпании назвал причину отмены брони мест Space+ — изменения в заказе. При этом они могли быть незначительными, например, на пять минут сдвинулось время прибытия, передаёт издание. На горячей линии «Аэрофлота» также пояснили, что сервис не является гарантированным. Однако в старой системе бронирования подобных сбоев не наблюдалось, утверждают пассажиры.

Кроме того, туристы столкнулись со сложностями при покупке билетов за накопленные мили.

Новости путешествий,Аэрофлот,
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