Из Казани почти на 4 часа задержали рейс в Сочи

Как стало известно "Реальному времени", в казанском аэропорту почти на четыре часа задержался рейс авиакомпании "Икар". Он должен был улететь в Сочи в 14.00, однако сейчас временем его отправления значится 17.55.

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Согласно информации аэропорта, до 17.15 будет производиться лишь регистрация на борт. Предварительно предполагается, что самолет прилетит в сочинский аэропорт только в 21.30. С чем связана такая задержка, пока неизвестно.