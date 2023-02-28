Из Казани почти на 4 часа задержали рейс в Сочи

Как стало известно "Реальному времени", в казанском аэропорту почти на четыре часа задержался рейс авиакомпании "Икар". Он должен был улететь в Сочи в 14.00, однако сейчас временем его отправления значится 17.55.
Согласно информации аэропорта, до 17.15 будет производиться лишь регистрация на борт. Предварительно предполагается, что самолет прилетит в сочинский аэропорт только в 21.30. С чем связана такая задержка, пока неизвестно.
Напомним, в первой половине дня из Казани также задержался рейс авиакомпании "Северный ветер", который должен был вылететь в Санкт-Петербург в 11.40. Однако из-за введенного плана "Ковер" в Северной столице самолет задержался на 40 минут. То же произошло и с пассажирами рейса авиакомпании "Смартавиа". Самолет должен был улететь из столицы Татарстана в 16.15, но он задержится на 45 минут. Предположительно, борт покинет Казань в 17.00.