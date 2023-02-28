Пассажиры после поломки самолета на 19 часов застряли в Анталье

Red Wings отправляет резервный борт за пассажирами в Анталью. Рейс WZ 1362 не смог вылететь из Турции в Самару накануне вечером из-за технической неисправности суперджета, который за час до этого успешно прилетел из Курумоча.

Фото: Tourdom Tourdom

Туристам со вчерашнего вечера приходится ждать отправки домой прямо в аэропорту. В авиакомпании говорят, что свободных мест в гостиницах нет – они заняты пострадавшими от землетрясений. Только утром авиакомпания сообщила, что планирует организовать места для отдыха в залах «комфорт» и «бизнес».

«Мы полностью осознаем, что это создало вам неудобства и потерю времени и очень сожалеем об этом», – сообщили в Red Wings.

Вылет резервного борта из Жуковского за туристами был назначен на 11 часов. Авиакомпания не подтвердила, что это в итоге произошло. На онлайн-табло аэропорта Антальи вылет задержанного рейса назначен на 17:40. В аэропорту Курумоч борт ожидается в 22:40. Редакция направила запрос в авиакомпанию, предложив рассказать подробности произошедшего.