Россияне будут все больше путешествовать самостоятельно

Календарная весна начнется завтра, а туроператоры уже в полную силу готовятся к высокому сезону. Корреспондент "РГ" решил выяснить, какие прогнозы они делают на лето-2023.

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Главная тенденция: рост самостоятельных путешествий продолжится, а организованные толпы туристов будут все реже топтать улицы больших городов. По крайней мере - пока не вернутся азиатские гости.

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Популярной останется и посуточная аренда жилья - те, кто двигается по стране на собственных автомобилях, редко задерживаются надолго в одном месте. Посуточное жилье дешевле, чем номер в гостинице, на 40-50 процентов, к тому же в нем почти всегда есть кухня, можно таким образом сэкономить на питании, поясняет Юрий Кузнецов, основатель сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру

Впрочем, отели так быстро не сдадутся и продолжат борьбу за клиента, предлагая все более выгодные условия - количество оплаченных бронирований выросло в 2,9 раза, а обороты отелей - на 61 процент. Средний чек стал меньше на 46 процентов и составил 5315 рублей, уточняет Антон Рубас, представитель ЮMoney.

Впрочем, для многих регионов цены не главное, их номерной фонд и инфраструктура вообще не готовы к наплыву туристов. Например, прошлым летом в Псковской области наблюдался дефицит любого номерного фонда, напоминает Александр Гендельсман, партнер ZONT Hotel Group.

Особо тяжело атака туристов может даться Абхазии. Согласно данным ранних бронирований, на лето Гагра показывает рост бронирований на 250 процентов, Сухум - на 300 процентов, а Пицунда - на 200 процентов по сравнению с предыдущим сезоном, приводит данные Алексей Черепахин, генеральный директор Tvil.ru.

Определенным испытанием станет сезон и для Карелии - прошедший летний сезон - 2022 показал популярность не только водных маршрутов (а это визитная карточка Карелии), но и экологических троп, когда можно просто с комфортом гулять по лесам, пользуясь деревянными тропами-настилами, отдыхая на скамейках, обращая внимание на указатели, напоминает Черепахин. При этом число гостей в Кижах, например, за год выросло в два раза. Музейщикам придется лавировать между сохранением хрупкого исторического наследия и желанием принять всех желающих.

Главный вывод, который делают апологеты индивидуального туризма: путешественники скорректировали подход к организации поездок и стали более гибкими и спонтанными. И к этой стремительности готовы далеко не все операторы.

- Туристы стараются покупать туры и экскурсии в Мурманск в последний момент. В лучшем случае покупка происходит за пару недель до заезда. Кроме того, гости регионов приезжают в Мурманск, Карелию или в Калининград и уже на месте ищут гидов и транспорт по принципу: "Нам завтра!" - жалуется Сергей Луговой, директор туроператора "Полярная Аврора".

Впрочем, не обязательно мчаться на другой конец страны, чтобы хорошо отдохнуть. Многие жители крупных городов будут искать альтернативы в домашнем регионе. Вырастет спрос на региональные "морезаменители" - большие водоемы, на берегу которых организована хорошая инфраструктура для пляжного отдыха. Загородные отели, имеющие выход к такой воде, будут чувствовать увеличение спроса, а за ним - повышать цены, прогнозирует Сергей Петров, СЕО глэмпинга "Под небом". Также будут расти и другие альтернативы пляжному отдыху. Большой потенциал у бальнеологических курортов, спа-комплексов на минеральной воде. Горячие источники вполне могут заменить морской берег при относительно коротких поездках на три-пять дней.

- Сегодня многие "северные" туристы отмечают: если попасть в Калининградскую область в хорошую солнечную погоду, что летом бывает не так уж и редко, можно отдохнуть не хуже, чем в южном курортном Сочи, - комментирует Олег Безродный, президент НКО "Рустайм".

P. S.

Среди аутсайдеров прошлого года эксперты называют Крым (минус 45 процентов в 2022 году), а лидерами спроса - Сочи, Минеральные Воды, Горно-Алтайск, Калининград и Санкт-Петербург. В этом году ситуация будет примерно такая же, уверен Дмитрий Матвеев, гендиректор "Мой автопрокат". Очевидно, что точных прогнозов из экспертов не дает никто, но в агентстве по продаже авиабилетов "Суперкасса" фиксируют, что в турецкую Газипашу спрос увеличился аж в 10 раз, связано это с возобновлением прямых перелетов из Москвы, а в испанскую Валенсию - в 12 раз больше запросов относительно прошлого года. Бали, Барселону и Париж потенциальные туристы рассматривают в два раза больше по сравнению с 2022 годом.

Курорты постсоветского пространства также пользуются популярностью: Сочи, Баку и Гянджа - в четыре раза больше запросов относительно прошлого летнего сезона, а Горно-Алтайск с Владикавказом - в три-четыре раза.