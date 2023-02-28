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3 часа назад

Эксперт Месонжник пояснил, чем вызван рост цен на турпутевки

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Рост стоимости турпутевок связан с тем, что цены рыночные, а, значит, продавцы могут спекулировать на каких-либо событиях, например, землетрясении в Турции или введении новых санкционных ограничений в отношении России. Об этом рассказал член московской «Деловой России», турэксперт Михаил Месонжник.

Эксперт пояснил, чем вызван рост цен на турпутевки
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Он пояснил, что внешнеполитические события влияют на курсовую разницу (рубль к доллару и евро).

— Во-вторых, отели и авиакомпании начинают «жадничать в моменте», и потом цены понемногу снижают – такую динамику мы видели, — пояснил эксперт в комментарии РИАМО.

По его словам, это рынок, а значит, если новости хорошие или когда нет громких внешнеполитических факторов, цены умеренные или постепенно снижаются.

Россияне в ходе опроса рассказали о целях путешествий. Чаще всего россиян привлекают прогулки по красивым городам. О желании любоваться архитектурой сообщили 18 процентов респондентов. Активный отдых привлекает 16 процентов участников исследования, передает Nation news.

Новости путешествий,Деловая Россия,
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