Эксперт пояснил, чем вызван рост цен на турпутевки

Рост стоимости турпутевок связан с тем, что цены рыночные, а, значит, продавцы могут спекулировать на каких-либо событиях, например, землетрясении в Турции или введении новых санкционных ограничений в отношении России. Об этом рассказал член московской «Деловой России», турэксперт Михаил Месонжник.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Он пояснил, что внешнеполитические события влияют на курсовую разницу (рубль к доллару и евро).

— Во-вторых, отели и авиакомпании начинают «жадничать в моменте», и потом цены понемногу снижают – такую динамику мы видели, — пояснил эксперт в комментарии РИАМО.

По его словам, это рынок, а значит, если новости хорошие или когда нет громких внешнеполитических факторов, цены умеренные или постепенно снижаются.