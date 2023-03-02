Китай вновь изменил правила въезда для россиян

Россияне, прибывающие в Китай прямыми авиарейсами, теперь могут не сдавать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию, достаточно будет теста на антиген. Новые правила действуют с 1 марта.

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Как сообщили в посольстве КНР в России, новые правила были введены из-за изменения эпидемической обстановки. Теперь гражданам можно не сдавать ПЦР-тест, достаточно будет предоставить тест на атиген, его можно провести и самостоятельно.