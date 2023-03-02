Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+11° в 
USD 75.25EUR 80.10
Войти в почту
55 минут назад

Китай вновь изменил правила въезда для россиян

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Россияне, прибывающие в Китай прямыми авиарейсами, теперь могут не сдавать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию, достаточно будет теста на антиген. Новые правила действуют с 1 марта.

Китай вновь изменил правила въезда для россиян
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Как сообщили в посольстве КНР в России, новые правила были введены из-за изменения эпидемической обстановки. Теперь гражданам можно не сдавать ПЦР-тест, достаточно будет предоставить тест на атиген, его можно провести и самостоятельно.

Отметим, что тестирование нужно пройти за 48 часов до посадки в самолет, а результат загрузить на сайт китайской таможни через мобильное приложение.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий