Женщина отказалась успокаивать ребенка и взбесила пользователей Сети

Путешественница, летевшая из Техаса в Лос-Анджелес, разгневала юзеров отказом успокоить своего ребенка, который громко кричал во время перелета. Об инциденте рассказала на Reddit попутчица молодой матери.

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По словам автора публикации, четырехлетней малыш сидел на соседнем с ней кресле. Спустя 20 минут после вылета он взобрался на кресло, начал топать ногами и кричать. Девушка подождала в надежде, что вскоре ребенок успокоится, но этого не произошло. Тогда она похлопала по плечу сидящую рядом с дитем мать и попросила угомонить его.

«Она бросила на меня злобный взгляд и посоветовала заниматься своими делами», — поделилась автор.

В комментариях пользователи будто с цепи сорвались. Они стали осыпать безответственную мать оскорблениями и подчеркнули, что такие родители, не контролирующие своих детей, не должны путешествовать.