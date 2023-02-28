В Мурманске у туристов массово конфискуют камни с пляжа в Териберке

В мурманском аэропорту скопилась большая гора камней, вывезенных туристами с пляжа в Териберке. Отдыхающие намеревались пронести их с собой на самолет. Однако вместо памятных сувениров, привезенных из отпуска, путешественники получили штрафы. Об этом пишет СеверПост со ссылкой на представителя аэропорта Ольгу Хабарову.

Фото: Runews24 Runews24

На видео, которое опубликовано в социальной сети «Вконтакте», в здании аэропорта запечатлена целая груда так называемых «яиц драконов» из Териберки. Они были изъяты у туристов, выезжающих из Мурманской области.