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2 часа назад

В аэропорту Мурманска у туристов массово конфискуют камни с пляжа в Териберке

runews24.ru

В мурманском аэропорту скопилась большая гора камней, вывезенных туристами с пляжа в Териберке. Отдыхающие намеревались пронести их с собой на самолет. Однако вместо памятных сувениров, привезенных из отпуска, путешественники получили штрафы. Об этом пишет СеверПост со ссылкой на представителя аэропорта Ольгу Хабарову.

В Мурманске у туристов массово конфискуют камни с пляжа в Териберке
Фото: Runews24Runews24

На видео, которое опубликовано в социальной сети «Вконтакте», в здании аэропорта запечатлена целая груда так называемых «яиц драконов» из Териберки. Они были изъяты у туристов, выезжающих из Мурманской области.

Стоит отметить, что вывозить что-либо из «Парка Териберка» запрещено законом, так как территория парка является особо охраняемой природной зоной. При попытке что-то вывезти правонарушители могут быть оштрафованы на значительную сумму.

Новости путешествий,Ольга Хабарова,
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