В России разработали альтернативу системе Booking

У сервиса «Яндекс Путешествия» появилось мобильное приложение, в котором россияне могут приобрести билеты на самолет и забронировать номер в отеле в любой точке мира. Аналог Booking, Airbnb и Aviasales уже доступен для смартфонов как на iOS, так и на Android.

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«При поиске отелей пользователи могут отсортировать их по восьми фильтрам (рейтинг, местоположение, звездность, тип питания и так далее), есть возможность искать варианты с бесплатной отменой. Вместе со стоимостью бронирования сразу можно увидеть размер кешбэка», – передает РБК.

Информация о забронированном отеле высветится юзерам во вкладке «Поездки». Там же они смогут найти прогноз погоды и рекомендации по мероприятиям от «Яндекс Афиши».

Выбрать подходящий авиабилет можно также с использованием фильтров сортировки. Сервис предоставляет возможность получить предпочитаемый временной промежуток вылета и прилета, авиакомпанию, аэропорт, а также количество пересадок.