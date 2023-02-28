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2 часа назад

В России разработали альтернативу системе бронирования отелей Booking

РИА "ФедералПресс"иещё 2

У сервиса «Яндекс Путешествия» появилось мобильное приложение, в котором россияне могут приобрести билеты на самолет и забронировать номер в отеле в любой точке мира. Аналог Booking, Airbnb и Aviasales уже доступен для смартфонов как на iOS, так и на Android.

В России разработали альтернативу системе Booking
Фото: ФедералПрессФедералПресс

«При поиске отелей пользователи могут отсортировать их по восьми фильтрам (рейтинг, местоположение, звездность, тип питания и так далее), есть возможность искать варианты с бесплатной отменой. Вместе со стоимостью бронирования сразу можно увидеть размер кешбэка», – передает РБК.

Информация о забронированном отеле высветится юзерам во вкладке «Поездки». Там же они смогут найти прогноз погоды и рекомендации по мероприятиям от «Яндекс Афиши».

Выбрать подходящий авиабилет можно также с использованием фильтров сортировки. Сервис предоставляет возможность получить предпочитаемый временной промежуток вылета и прилета, авиакомпанию, аэропорт, а также количество пересадок.

Напомним, популярное приложение по бронированию отелей и гостиниц Booking (на него приходилось почти 70 % рынка) перестало работать в России почти год назад после начала спецоперации. Аналогичное решение принял и сервис аренды жилья Airbnb.

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