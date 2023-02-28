Пассажиры «Аэрофлота» сталкиваются с аннуляцией забронированных мест

Пассажиры «Аэрофлота» сообщают, что места повышенной комфортности, забронированные с помощью услуги Space+, зачастую «слетают».

Фото: Tourdom Tourdom

Кресла с увеличенным расстоянием между рядами, расположенные, как правило, у аварийных выходов, можно выбрать на рейсах авиакомпании при покупке билета за дополнительную плату.

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«Хочу предупредить всех клиентов “Аэрофлота”, кто планировал воспользоваться Space+, – написал в группе перевозчика “ВКонтакте” часто летающий пассажир. – При покупке билета вы этот сервис оплатите, деньги спишут. Но вероятность предоставления только 20–30%».

Турист сообщил, что с начала года оплаченные им места были аннулированы уже 4 раза. Уведомления от авиакомпании не было, он узнавал об этом лишь на стойке регистрации в аэропорту. Представители перевозчика называли причину непредоставления услуги – те или иные изменения в заказе. При этом они могли быть совсем незначительными – например, на 5 минут сдвинулось время прибытия.

Нашлись и другие люди, столкнувшиеся с проблемой: «На стойке регистрации меня обругали, что я не явился за 3 часа в аэропорт, и из-за этого меня и лишили мест».

На горячей линии поясняют, что сервис не является гарантированным. Однако в старой системе бронирования, по словам постоянных клиентов «Аэрофлота», подобных сбоев не наблюдалось.

Некоторых пассажиров возмущает, что возврат за неоказанную услугу они получают в течение 30 дней. «Списываются деньги моментально, а вот возвращаются месяц, и ты остаешься без мест и с испорченным настроением, и вдобавок надо 10 раз позвонить и напомнить».

Другая проблема, с которой сталкиваются туристы, – сложности с покупкой билетов за накопленные мили. Сервис позволяет ввести паспортные данные, выбрать места, а после клика на кнопку «Оплатить» выдается страница «У нас техническая проблема». «Это длится 2 дня; я уже данные всех пассажиров выучил. Пробовал разные браузеры – везде один результат. При попытке купить тот же билет за деньги все замечательно, страница оплаты доступна».