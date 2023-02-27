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1 час назад

Туристов предупредили об опасности землетрясения на популярных курортах Турции

Lenta.ru

Геолог и ученый, член Турецкой ассоциации геологов-нефтяников и Турецкого национального комитета инженерной геологии Окан Тюйсюз (Okan Tüysüz) предупредил туристов об опасности землетрясения на популярных курортах Турции. Об этом пишет Habertürk.

Туристов предупредили об опасности землетрясения на популярных курортах Турции
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам эксперта, всего в число опасных районов на линии сейсмического разлома входят 45 провинций республики. Так, в зону риска следующего землетрясения попали востребованные у отдыхающих направления — Измир, Мугла, Анталья, Стамбул.

При этом отмечается, что точное местоположение большинства разломов неизвестно, в связи с чем предсказать конкретные места, находящиеся в наибольшей опасности, сложно.

Ранее академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко предупредил россиян о новой угрозе для здоровья во время отдыха в Турции — холере. По его словам, пандемия холеры коснулась уже 31 страны, а после землетрясения затронула и Турцию.

Новости путешествий,Геннадий Онищенко,РАН,
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