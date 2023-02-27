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38 минут назад

Застрявшие на полдня в самолете пассажиры рассказали о голоде и приступах паники

Lenta.ru

Пассажиры рейса Jetstar были вынуждены просидеть в самолете 14 часов из-за непредвиденных обстоятельств. О нештатной ситуации пишет Daily Mail.

Застрявшие на полдня в самолете пассажиры рассказали о голоде и приступах паники
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечалось, что направлявшийся из Бангкока в Мельбурн самолет был вынужден совершить экстренную посадку в другом австралийском городе, Алис-Спринг, из-за ухудшения здоровья одного из пассажиров, которому в полете потребовалась срочная медицинская помощь. Однако после приземления была обнаружена неисправность в электросети, в результате чего путешественники застряли на борту.

Как рассказали пассажиры, суммарно им пришлось провести в самолете полдня — им не разрешили выйти в здание аэропорта, так как в авиагавани нет таможенной зоны для международных рейсов, а также не выдали никакого питания. Некоторые путешественники пожаловались на приступы панических атак, другие расстроились, что их дети остаются голодными.

В конечном итоге авиакомпания смогла урегулировать ситуацию: пассажиров выпустили в закрытое помещение терминала аэропорта, также им выдали питание. После туристы улетели в Мельбурн на другом самолете.

Ранее в феврале пассажиры Delta Airlines рассказали о панике на борту, когда прямо во время полета у лайнера загорелось правое крыло. По словам одной из путешественниц, в какой-то момент в самолете наступила жуткая тишина, прерываемая вздохами.

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