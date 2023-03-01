Китай изменил требования к прибывающим в страну россиянам

С 1 марта нашим соотечественникам, приезжающим в КНР, разрешили вместо обязательного ПЦР-теста на COVID-19 сдавать тест на антиген.
«В связи с изменениями эпидемической обстановки и для удобства перемещения пассажиров с 1 марта 2023 года лицам, направляющимся из России в Китай прямыми авиарейсами, разрешено вместо результатов ПЦР-тестирования предоставлять результаты теста на антиген», — говорится в сообщении посольства КНР в РФ, размещённом в социальных сетях.
В соответствии с правилами, пассажир должен пройти тестирование за 48 часов до посадки на самолёт, а затем загрузить его результаты через мобильное приложение или сайт китайской таможни.
20 февраля Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, приостановленное ранее из-за пандемии.