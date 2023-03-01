Китай изменил требования к прибывающим в страну россиянам

«В связи с изменениями эпидемической обстановки и для удобства перемещения пассажиров с 1 марта 2023 года лицам, направляющимся из России в Китай прямыми авиарейсами, разрешено вместо результатов ПЦР-тестирования предоставлять результаты теста на антиген», — говорится в сообщении посольства КНР в РФ, размещённом в социальных сетях.