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1 час назад

Названы курорты для отдыха в марте дешевле 100 тысяч рублей на двоих

Lenta.ruиещё 4

В начале марта самыми дешевыми пляжными направлениями оказались Турция, ОАЭ и Египет. Привлекательные по цене предложения десятидневных туров с отправлением в период с 1 по 7 марта на двоих назвали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Названы курорты дешевле 100 тысяч рублей на двоих в марте
Фото: unsplash.comunsplash.com

Согласно данным федеральной сети турагентств «1001 Тур», лидером среди зарубежных пляжных направлений по минимальной стоимости турпакетов заняла Турция, куда отправиться на отдых можно за 67,8 тысячи рублей на двоих с питанием по системе «все включено». Также в диапазон стоимости до 100 тысяч рублей вошли Объединенные Арабские Эмираты — путевка обойдется в 99,5 тысячи рублей, питание на базе завтраков.

Отдохнуть в Египте выйдет в 142 тысячи рублей, дороже стоят курорты Таиланда и Кубы — от 148 тысяч и 165 тысяч рублей соответственно. В категории от 170 тысяч до 200 тысяч рублей оказались Шри-Ланка, Венесуэла, Гоа и Катар. Больше всего придется заплатить за отпуск на Мальдивах и Сейшелах. Стоимость путевок — 203 тысяч и 213 тысяч рублей на двоих соответственно.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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