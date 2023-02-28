Названы курорты дешевле 100 тысяч рублей на двоих в марте

В начале марта самыми дешевыми пляжными направлениями оказались Турция, ОАЭ и Египет. Привлекательные по цене предложения десятидневных туров с отправлением в период с 1 по 7 марта на двоих назвали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Согласно данным федеральной сети турагентств «1001 Тур», лидером среди зарубежных пляжных направлений по минимальной стоимости турпакетов заняла Турция, куда отправиться на отдых можно за 67,8 тысячи рублей на двоих с питанием по системе «все включено». Также в диапазон стоимости до 100 тысяч рублей вошли Объединенные Арабские Эмираты — путевка обойдется в 99,5 тысячи рублей, питание на базе завтраков.
Отдохнуть в Египте выйдет в 142 тысячи рублей, дороже стоят курорты Таиланда и Кубы — от 148 тысяч и 165 тысяч рублей соответственно. В категории от 170 тысяч до 200 тысяч рублей оказались Шри-Ланка, Венесуэла, Гоа и Катар. Больше всего придется заплатить за отпуск на Мальдивах и Сейшелах. Стоимость путевок — 203 тысяч и 213 тысяч рублей на двоих соответственно.