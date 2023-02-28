Названы курорты дешевле 100 тысяч рублей на двоих в марте

В начале марта самыми дешевыми пляжными направлениями оказались Турция, ОАЭ и Египет. Привлекательные по цене предложения десятидневных туров с отправлением в период с 1 по 7 марта на двоих назвали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Согласно данным федеральной сети турагентств «1001 Тур», лидером среди зарубежных пляжных направлений по минимальной стоимости турпакетов заняла Турция, куда отправиться на отдых можно за 67,8 тысячи рублей на двоих с питанием по системе «все включено». Также в диапазон стоимости до 100 тысяч рублей вошли Объединенные Арабские Эмираты — путевка обойдется в 99,5 тысячи рублей, питание на базе завтраков.