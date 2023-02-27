Северный Кипр не оставляет надежд наладить авиасообщение с Россией

Власти Турецкой Республики Северный Кипр (ТРСК) не отказываются от идеи организовать регулярное авиасообщение с Россией. В частности, уже создана новая авиакомпания, которая начнет выполнять свои первые программы в середине апреля. Об этом журналистам рассказал глава Минтранса ТРСК Эрхан Арыклы.
Однако сначала перевозчик планирует летать только в Стамбул. Осталось дождаться окончательного одобрения Главного управления гражданской авиации Турции, хотя предварительное разрешение уже получено. В дальнейшем авиакомпания начнет выполнять регулярные стыковочные рейсы из Эрджана в Москву и, возможно, другие российские города.
«У нас есть проблемы с Европой, но нет никаких сложностей с Турцией и Россией. Нужно только сделать эти перелеты экономически выгодными», – пояснил министр.
По его словам, сейчас в запуске программы из ТРСК в РФ заинтересованы как минимум два крупных российских туроператора – они готовы выкупить блоки мест на этих рейсах. О каких именно компаниях идет речь, не уточняется.
Отметим, что разговоры об авиасообщении России с Северным Кипром, сопровождаемые громкими заявлениями местных властей, идут уже не один год. При этом на первом рейсе из Москвы хотел лететь даже президент Турции Реджеп Эрдоган. Тем не менее анонсированные программы ни разу не состоялись. Со своей стороны РФ не может организовать прямые перелеты в непризнанное государство, однако рейсы через Турцию теоретически возможны. Таким образом удалось бы избежать конфликта с властями Республики Кипр, которые не готовы согласовать суверенитет ТРСК.