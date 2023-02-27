Северный Кипр не оставляет надежд наладить авиасообщение с Россией

Власти Турецкой Республики Северный Кипр (ТРСК) не отказываются от идеи организовать регулярное авиасообщение с Россией. В частности, уже создана новая авиакомпания, которая начнет выполнять свои первые программы в середине апреля. Об этом журналистам рассказал глава Минтранса ТРСК Эрхан Арыклы.

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

Однако сначала перевозчик планирует летать только в Стамбул. Осталось дождаться окончательного одобрения Главного управления гражданской авиации Турции, хотя предварительное разрешение уже получено. В дальнейшем авиакомпания начнет выполнять регулярные стыковочные рейсы из Эрджана в Москву и, возможно, другие российские города.

«У нас есть проблемы с Европой, но нет никаких сложностей с Турцией и Россией. Нужно только сделать эти перелеты экономически выгодными», – пояснил министр.

По его словам, сейчас в запуске программы из ТРСК в РФ заинтересованы как минимум два крупных российских туроператора – они готовы выкупить блоки мест на этих рейсах. О каких именно компаниях идет речь, не уточняется.