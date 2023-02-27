Туристка утверждает, что отравилась на борту «Аэрофлота»

Пассажирка «Аэрофлота», летевшая из Минеральных Вод в Санкт-Петербург, пожаловалась на отравление бортпитанием. По ее мнению, «все лечение в санатории теперь насмарку», а значит, авиакомпания должна компенсировать ей стоимость перелетов, отдыха в санатории и моральный вред. Редакция TourDom.ru выяснила у юристов, на что она может рассчитывать.

Фото: Tourdom Tourdom

Алевтина с подругой прилетели с отдыха в санатории 23 февраля. «Хотелось успеть поздравить дорогих мужчин», – написала она в соцсетях. Однако по приезде домой у нее повысилась температура, появились слабость и рвота. Такие же симптомы возникли и у ее попутчицы. Под подозрение сразу же попало питание на борту самолета. «Единственное, что мы ели вместе, – это курица с макаронами и салатом».

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«Цель, с которой мы ездили на отдых, не была достигнута, более того, мы получили сильное отравление некачественными продуктами».

Алевтина сообщила, что купила энтеросгель и энтерол, и не знает, когда сможет выйти на работу.

На другой день самочувствие не улучшилось, и женщина позвонила на горячую линию «Аэрофлота», где ей посоветовали обратиться в авиакомпанию по форме обратной связи.

Туристка просит перевозчика проверить качество продуктов на рейсе из Минеральных Вод и сообщить ей о возможных вариантах компенсации. При этом она надеется, что авиакомпания вернет ей деньги за лечение в санатории, перелет туда и обратно, а также возместит зарплату за дни, которые будут пропущены на работе, стоимость лекарств и моральный вред.

«Туристка вправе заявить свои требования в судебном порядке, – говорит юрист сети турагентств “Розовый слон” Мария Чапиковская. – Но они должны быть мотивированы нормами закона и подтверждены».

Пассажирка должна доказать связь между оказанием услуги и заболеванием. Например, она может предоставить медицинские документы, фото, видео, претензии и ответы на них.

Если доказательств нет или они не подтверждают причинно-следственную связь, то шансы на получение компенсации невелики.

«Если туристка докажет, что отравление было именно из-за питания, она может требовать возмещения расходов, связанных с некачественным оказанием этой услуги», – поясняет юрист Игорь Косицын.

Например, авиакомпания может компенсировать расходы на лечение от пищевого отравления, которое не покрывается полисом ОМС, компенсации морального вреда. При этом женщине нужно будет подтвердить, что бесплатно ей такое лечение не оказывали.