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1 час назад

Цены на летний отдых выросли на Кубани

РИА "ФедералПресс"

В 2023 году отпуск в Краснодарском крае обойдется дороже. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

Цены на летний отдых выросли на Кубани
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Стоимость летнего отдыха в Краснодарском крае за год выросла минимум на 15 %», – говорится в сообщении.

По его словам, дешевле отдыхать в Абхазии, но кубанские отели не останутся без гостей – ожидается 100 % загрузка. Туристы будут путешествовать чаще всего на личном транспорте, сообщает ТАСС.

Отметим, в июле 2022 года туроператоры пришли к выводу, что отдыхать в Краснодарском крае летом 2021 года было на 15 % дешевле.

Новости путешествий,Российский союз туриндустрии,
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