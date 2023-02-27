Цены на летний отдых выросли на Кубани

В 2023 году отпуск в Краснодарском крае обойдется дороже. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

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«Стоимость летнего отдыха в Краснодарском крае за год выросла минимум на 15 %», – говорится в сообщении.

По его словам, дешевле отдыхать в Абхазии, но кубанские отели не останутся без гостей – ожидается 100 % загрузка. Туристы будут путешествовать чаще всего на личном транспорте, сообщает ТАСС.