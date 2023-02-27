Как быть, если отменили авиарейс

В надзорном ведомстве сообщили о законных причинах задержки и отмены рейсов воздушных судов.
Роспотребнадзор выпустил комментарий из-за участившихся ситуаций, когда авиаперевозчики задерживают рейсы. Как пояснили в ведомстве, перевозчик вправе отменить, задержать рейс, а также изменить маршрут перевозки, если этого требуют условия безопасности полетов.
Также взлет может быть отложен или запрещен по требованию государственных органов в соответствии с их компетенцией. В случае изменения расписания рейсов перевозчик должен проинформировать пассажиров об этом.
Отказ в перевозке из-за отмены или задержки рейса считается вынужденным отказом пассажира от перевозки. Это подразумевает возврат денег за билет. Возврат производится перевозчиком или по его поручению уполномоченным агентом.