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1 час назад

Авиакомпании России смогут выполнять рейсы в Венесуэлу с посадкой на Кубе

ТАСС

Российские авиакомпании смогут выполнять рейсы в Венесуэлу с посадкой на Кубе, следует из сообщения Росавиации.

Авиакомпании России полетят в Венесуэлу через Кубу
Фото: unsplash.comunsplash.com

"Авиационными властями России и Венесуэлы в целях укрепления двустороннего сотрудничества в области воздушного сообщения достигнута договоренность о предоставлении авиакомпаниям двух стран права выполнять полеты с пятой свободы воздуха", - говорится в сообщении.

Как пояснили в Росавиации, на практике это будет обозначать, что российские авиакомпании смогут осуществлять полеты по маршруту Москва - Варадеро (Куба) - Порламар (Венесуэла), а венесуэльские - по маршруту Каракас - Гавана (Куба) - Москва.

Договоренность о таких полетах действует до конца летнего сезона-2024. Зимой 2022-2023 годов полеты между РФ и Венесуэлой осуществляли Nordwind и Conviasa.

Коммерческие права на выполнение рейсов в гражданской авиации разделены на девять степеней "свободы воздуха" - по степени расширения возможностей перевозок для авиакомпаний.

Так, если первая степень дает возможность перевозчику просто пересекать воздушное пространство иностранного государства без посадки, то девятая подразумевает право на перевозку пассажиров внутри иностранного государства.

Пятая степень - это коммерческий рейс авиакомпании из одного иностранного государства в другое, но с продолжением полета в свою страну (например, рейс "Аэрофлота" Минск - Ереван - Москва).

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