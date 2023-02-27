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1 час назад

Российским авиакомпаниям разрешили выполнять полеты в Венесуэлу через Кубу

Агентство «Москва»иещё 2

Российские авиакомпании смогут выполнять полеты в Венесуэлу с посадкой на Кубе, сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

Российским авиакомпаниям разрешили выполнять полеты в Венесуэлу через Кубу
Фото: Агентство "Москва"Агентство "Москва"

«Авиационными властями России и Венесуэлы в целях укрепления двустороннего сотрудничества в области воздушного сообщения достигнута договоренность о предоставлении авиакомпаниям двух стран права выполнять полеты с пятой свободы воздуха. Российские авиакомпании смогут осуществлять полеты по маршруту Москва - Варадеро - Порламар и обратно. Венесуэльские авиакомпании - по маршруту Каракас - Гавана - Москва и обратно», - говорится в сообщении.

Как уточняется, договоренность авиационных властей действует до конца сезона Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) «Лето 2024». В зимнем сезоне ИАТА 2022/2023 полеты между странами осуществляют авиакомпании «Северный ветер» и Conviasa.

«Свободы воздушного пространства представляют собой набор правил гражданской авиации, дающих право авиакомпаниям одной страны входить в воздушное пространство другой страны на определенных условиях. Пятая степень «свободы воздуха» - это право в отношении регулярных воздушных перевозок, предоставляемое одним государством другому, в соответствии с которым назначенный перевозчик имеет право выгружать и принимать на борт на территории страны-партнера по соглашению пассажиров, почту и грузы, следующие из третьего государства или в него», - пояснили в пресс-службе.

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