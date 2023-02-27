Российским авиакомпаниям разрешили выполнять полеты в Венесуэлу через Кубу

«Авиационными властями России и Венесуэлы в целях укрепления двустороннего сотрудничества в области воздушного сообщения достигнута договоренность о предоставлении авиакомпаниям двух стран права выполнять полеты с пятой свободы воздуха. Российские авиакомпании смогут осуществлять полеты по маршруту Москва - Варадеро - Порламар и обратно. Венесуэльские авиакомпании - по маршруту Каракас - Гавана - Москва и обратно», - говорится в сообщении.

«Свободы воздушного пространства представляют собой набор правил гражданской авиации, дающих право авиакомпаниям одной страны входить в воздушное пространство другой страны на определенных условиях. Пятая степень «свободы воздуха» - это право в отношении регулярных воздушных перевозок, предоставляемое одним государством другому, в соответствии с которым назначенный перевозчик имеет право выгружать и принимать на борт на территории страны-партнера по соглашению пассажиров, почту и грузы, следующие из третьего государства или в него», - пояснили в пресс-службе.